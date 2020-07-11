ساسولو يعمق جراح "نسور" لاتسيو.. فيديو

واصل فريق لاتسيو سلسلة هزائمه بسقوطه في عقر داره أمام ضيفه ساسولو (1-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فريق لاتسيو "النسور" بهدف في الشوط الأول سجله لاعبه الإسباني لويس ألبيرتو في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

لكن الضيوف ردوا الصاع صاعين في الشوط الثاني، بإحرازهم هدفين متتاليين عبر كل من، المهاجمين جياكومو راسبادوري وفرانشيسكو كابوتو، في الدقيقتين (52 و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

ومني لاتسيو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 68 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الدوري حتى الآن، متقدما بفارق نقطتين على صاحب المركز الثالث أتالانتا، الذي يحل ضيفا مساء اليوم أيضا، على يوفنتوس متصدر الدوري برصيد 75 نقطة.

في المقابل، حقق ساسولو انتصاره الرابع على التوالي، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT