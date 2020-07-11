زلاتان إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان

صرح النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بأن ميلان، لم يعد الفريق الذي كان في مخيلته، مشيرا إلى إمكانية الرحيل عن صفوف "الروسونيري" في نهاية هذا الموسم.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "هذا ليس ميلان، كل شيء يتم بشكل مختلف الآن، وأهداف الفريق لم تعد تلك التي كانت في رأسي عن الروسونيري".

وأضاف "إبرا": "أريد رؤية الفريق يقاتل من أجل لقب دوري أبطال أوروبا و"السكوديتو". ما زلت أستمتع باللعب، لكنني لا ألعب من أجل الحصول على عقد. ألعب للوصول إلى أهداف تحفزني، لذا لا أعرف إذا كنت سأبقى العام المقبل مع الفريق أم لا".

وأختتم زلاتان حديثه، بالقول: "ولا أدري إذا كنت أنتظر اتصالا من إدارة النادي أم لا؟ لم يتصل بي أحد حتى الآن".

وكان النجم السويدي المخضرم قد أجرى حوارا مع صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بالأمس، وأكد خلاله دخوله في مشادة مع إيفان جازيديس، المدير التنفيذي "للروسونيري"، واحتمالية رحيله عن الفريق.

ودافع زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) عن ألوان "الروسونيري" في الولاية الأولى ما بين عامي (2010-2012)، وحقق معه لقب بطل الدوري الإيطالي "سكوديتو" وكأس السوبر الإيطالي، وعاد إلى صفوف فريق ميلان في عام 2020، قادما من الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"،

المصدر: وكالات