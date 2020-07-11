لاعبة تنس روسية تتمرن مع لاعب برشلوني (صورة)

نشرت لاعبة التنس الروسية، داريا كساتكينا، مشجعة برشلونة منذ 10 سنوات، صورة لها عبر حسابها في "إنستغرام" مع البرازيلي آرثر ميلو، لاعب الفريق الكتالوني، خلال حصة تدريبية بالتنس.

وعلقت كاساتكينا (23 عاما) على الصورة، قائلة: "لقد وجدت شريكا لمباريات فئة التنس المختلط. في المرة القادمة - كرة القدم".

يذكر أن برشلونة أعلن في بيان رسمي عن الوصول لاتفاق مع يوفنتوس، يقضي بانتقال لاعبه آرثر ميلو لصفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي الجاري، مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

المصدر: وكالات