استئناف كأس ليبرتادوريس في سبتمبر

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم 'الكونميبول"، أمس الجمعة، أن مباريات كأس ليبرتادوريس للأندية، ستستأنف في سبتمبر المقبل، بعد توقفها في مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقرر استئناف مباريات البطولة القارية، بداية من 15 سبتمبر، بدون جماهير ووفقا لإجراءات احترازية وضعت لمنع أي انتشار إضافي للفيروس.

أما مسابقة الأندية الأخرى "كأس سودامريكانا"، التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، فستستكمل منافساتها، بداية من 27 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع إقامة نهائي البطولتين في الأسبوع الأخير من يناير 2021.

وتوقفت معظم البطولات المحلية في أمريكا الجنوبية، إلا أن البرازيل، الدولة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، سمحت باستئناف نشاط كرة القدم في البلاد.

المصدر: رويترز