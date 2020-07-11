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رسميا.. 97 حالة كورونا في الدوري السعودي

الرياضة

رسميا.. 97 حالة كورونا في الدوري السعودي
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، ثبوت إصابة 50 لاعبا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، بفيروس كورونا المستجد.

ونشر اتحاد اللعبة إحصائية للفترة بين 21 يونيو الماضي و8 يوليو الجاري، والتي أظهرت إصابة 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا.

وبلغ مجموع إصابات الأفراد في الدوري السعودي 97 مصابا بالفيروس من أصل 1351 فحصا مخبريا.

وبحسب الإحصائية فقد تم إجراء 781 فحصا في أندية الدوري المحلي للدرجة الأولى والبالغ عددها 20 ناديا، حيث أظهرت إصابة 25 لاعبا بالفيروس التاجي، فيما خلت من أي حالة ايجابية للإداريين والفنيين.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية سابقا، عودة النشاط الرياضي يوم 21 يونيو الماضي، بعد توقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس "كوفيد-19".

المصدر: twitter\saudiFF

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