رسميا.. 97 حالة كورونا في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجمعة، ثبوت إصابة 50 لاعبا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، بفيروس كورونا المستجد.

ونشر اتحاد اللعبة إحصائية للفترة بين 21 يونيو الماضي و8 يوليو الجاري، والتي أظهرت إصابة 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا.



وبلغ مجموع إصابات الأفراد في الدوري السعودي 97 مصابا بالفيروس من أصل 1351 فحصا مخبريا.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن الإحصائية الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 8 يوليو. ⬇️ pic.twitter.com/dRrs553quW — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 10, 2020

وبحسب الإحصائية فقد تم إجراء 781 فحصا في أندية الدوري المحلي للدرجة الأولى والبالغ عددها 20 ناديا، حيث أظهرت إصابة 25 لاعبا بالفيروس التاجي، فيما خلت من أي حالة ايجابية للإداريين والفنيين.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية سابقا، عودة النشاط الرياضي يوم 21 يونيو الماضي، بعد توقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس "كوفيد-19".

المصدر: twitter\saudiFF