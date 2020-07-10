مدرب ليفربول: أتمنى ألا يمرر اللاعبون الكرة لصلاح لهذا السبب

أشاد الألماني يورغن كلوب، بالأرقام المميزة للمصري محمد صلاح مع ليفربول، وبمساعيه للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه تمنى ألا يكون جل تركيز الفريق على هذا الأمر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة "الريدز" أمام بيرنلي، غدا السبت: "أتمنى ألا يكون الشبان يمررون الكرة لصلاح لهذا السبب فقط".

وأوضح كلوب: "شاهدت الإعادات (من مباراة برايتون). لم يكن بوبي (فيرمينو) في أفضل موقف للتسديد وكان مو في مكان أفضل. لا أعتقد أنه مرر له من أجل الحذاء الذهبي فقط، لا يجب أن تتمتع بهذه العقلية".

وأضاف المدرب الألماني : "الجميع يريد التسجيل، بوبي يريد تسجيل الأهداف، هذه هي العقلية التي يجب أن نتمتع بها، وهذه العقلية التي نحتاجها".

وتحدث كلوب عن مستوى النجم المصري، بقوله: "إنه أمر مذهل، لا يمكن أن نكون في موقعنا الحالي من دون هذا الأمر، أرقامه جنونية، لقد ساهم في تسجيل 100 هدف منذ قدومه إلى هنا، إنه استثنائي، أرقام من الطراز العالمي، لا يتوجب أن يتفاجأ أحد، نعرف أن هذا الأمر مميز".

وأحرز محمد 19 هدفا، في الموسم الحالي "للبريمير ليغ" حتى الآن، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

ويسعى الفرعون المصري، بعد أن ضمن فريقه الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، للاحتفاظ بلقب هداف "البريمير ليغ" للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر: وكالات