إلغاء نتائج الرباع التركي بيناي في أولمبياد لندن 2012

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس، أنها ألغت نتائج الرباع التركي ميتي بيناي في أولمبياد لندن 2012 بعد إعادة فحص عينات سحبت منه وقتها واكتشاف مادة محظورة رياضيا.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أن اختبار بيناي خلال المنافسات في يوليو تموز 2012 لم يكشف عن وجود مواد محظورة، لكن إعادة فحص العينة أثبت وجود آثار لمادة ستانوزولول التي تحظرها اللجنة الأولمبية الدولية.

واحتل بيناي (35 عاما) المركز السادس في وزن 69 كيلوغراما للرجال في منافسات رفع الأثقال.

وسقط أكثر من 60 رياضيا بعد إعادة فحص عينات ترجع لدورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن.

وتعتبر عملية إعادة فحص العينات جزءا من جهود اللجنة الأولمبية الدولية لضبط محاولات الغش عن طريق إجراء اختبارات بوسائل أكثر تقنية أو البحث عن مواد محظورة لم تكن معروفة وقت إقامة الألعاب السابقة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن برنامج إعادة فحص عينات أولمبياد لندن سيستمر حتى أغسطس المقبل.

المصدر: رويترز