بالفيديو.. "الطرزان" راموس يخوض تمرينات غريبة

نشر قائد فريق ريال مدريد وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "فيسبوك" يكشف جانبا من تدريباته في الصالة.

ويظهر راموس في مقطع الفيديو بهيئة "طرزان" كما شبهه الحساب الرسمي لليغا الإسبانية في أحد منشوراته مؤخرا، نظرا للحيته الطويلة وبنيته الجسدية القوية.

ويقدم الماتادور راموس واحدا من أفضل مواسمه، وقاد "الميرينغي" الملكي إلى الفوز في آخر مباراتين بهدفين سجلهما من ضربتي جزاء، وليرفع رصيده إلى 10 أهداف حتى الآن، ويتقاسم المركز الثالث عشر مع ثلاثة لاعبين في قائمة أفضل هدافي الليغا، علما أنه يلعب في مركز قلب الدفاع.

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ولكن سيغيب سيرخيو راموس بسبب تراكم البطاقات، عن مباراة الفريق الملكي أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس غدا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الدوري، برصيد 77 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة، على ملاحقه المباشر ووصيفه برشلونة، الذي تغلب على جاره إسبانيول في "الديربي الكتالوني" الذي جمعهما أمس الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات هذه الجولة للدوري.

المصدر: وكالات