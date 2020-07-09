أول تعليق للمصري صلاح بعد ثنائيته في شباك برايتون

عاد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لدائرة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن سجل هدفين في مرمى برايتون، أمس الأربعاء، لحساب المرحلة الـ34 من "البريمير ليغ".

وأحرز صلاح هدفين، في الدقيقتين 6 و76، وصنع آخر لزميله جوردان هندرسون، في الدقيقة 8، ليساهم في فوز فريقه على برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اهداف المباراة الاخيرة ليفربول وبرايتون واللي انتهت 3-1 pic.twitter.com/gjTeaDbBwx — عبدالعزيز 🇧🇷 LFC (بطل البرميرليغ🏆) (@LFC_YNWA) July 8, 2020

وقال صلاح في تصريحات صحفية عقب المباراة، في رده على سؤال بشأن صراعه على الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي (الحذاء الذهبي) للعام الثالث على التوالي: "دعنا نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى، دون التفكير في صدارة الهدافين".

وعن الهدف الذي سجله بالرأس في شباك برايتون علق صلاح: "لقد تدربت مع زملائي على هذا الهدف فى تدريبات الأمس".

وفي رده على سؤال بشأن صنع الأهداف، قال النجم المصري: "الأمر يتعلق بمركزي.. يتعامل معي الناس على أنني هداف، لكن مركزي يتيح لي صنع الأهداف أيضا".

ورفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتس.

ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري.

وتوج "مو" هدافا لـ"البريمير ليغ" في موسمه الأول مع ليفربول (2017/2018)، بـ32 هدفا، ثم تقاسم الجائزة في الموسم الماضي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، بعد تسجيل كل واحد منهم 22 هدفا.

اللمصدر: وكالات