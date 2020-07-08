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مصرع بطل العالم "للسنوبورد" في أستراليا غرقا

الرياضة

مصرع بطل العالم
AFP Javier SORIANO
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لقي بطل العالم للتزلج على الثلج بالألواح "سنوبورد" الأسترالي أليكس بولين، مصرعه غرقا أثناء الغوص في الماء بالقرب من بلدة غولد كوست الأسترالية.

وكان بولين، البالغ من العمر 32 عاما، يقوم بصيد الأسماك غوصا تحت الماء.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة المحلية، كريس تريتون، فقد تم العثور على الرياضي من قبل غواص آخر.

وأفاد بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية لبولين لمدة 45 دقيقة، ولكن من دون جدوى.

ووفقا لموقع "9news.com.au": "فقد كان الرياضي يمارس الغوص من دون قناع الأكسجين. ولم يكن معه أي شخص آخر، كان بعيدا عن الغواصين الآخرين".

يذكر أن أليكس بولين أحرز لقب بطل العالم للتزلج على الثلج بالألواح "سنوبورد" في عامي (2011 و 2013).

مصرع بطل العالم
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU

وكان حاملا للعلم الأسترالي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية عام 2014.

المصدر: وكالات 

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