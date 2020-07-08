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وفاة مفاجئة لأحد أشهر النجوم في تاريخ الكرة السورية

الرياضة

وفاة مفاجئة لأحد أشهر النجوم في تاريخ الكرة السورية
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نعت الأوساط الرياضية في سوريا، اليوم الأربعاء، لاعب نادي الشرطة ومنتخب "نسور قاسيون" السابق، هيثم برجكلي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 66 عاما إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وكان برجكلي من اللاعبين البارزين في صفوف نادي الشرطة، وتوج معه بلقب الدوري في موسم 1979- 1980، كما ساهم بشكل كبير في نيل الفريق لقب كأس الجمهورية عامي 1979 و1980.

على الصعيد الدولي، شارك مع منتخب سوريا في كأس القنيطرة في العام 1974، وكأس فلسطين 1975، والدورة العربية 1976.

كما خاض مع "نسور قاسيون" تصفيات مونديال 1978، حيث سجل هدفا في شباك منتخب السعودية.

اللمصدر:  وكالات

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