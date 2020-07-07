كورونا يضرب فريق استقلال طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء، بتعرض طبيب و11 لاعبا في فريق استقلال طهران لكرة القدم، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وكالة "إرنا" للأنباء أنه في أعقاب الخضوع للفحوص، تأكدت النتائج الإيجابية لـ12 شخصا، ونقلت عن بيان لمستشفى "مسيح دانشوري" في طهران، أن 61 شخصا من أفراد النادي خضعوا لفحوص كشف "كوفيد-19" بناء على طلب إدارته، وتم الكشف عن إصابة طبيب و11 لاعبا في الفريق.

وبحسب تقرير لوكالة "إرنا" أمس الإثنين، كان من المقرر أن يخوض استقلال، أحد أبرز أندية كرة القدم في إيران، مباراة ضمن الدوري المحلي ضد بارس جنوبي، لكنه لم يحضر المواجهة لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

واستأنفت منافسات البطولة المحلية في 25 يونيو الماضي، بعد تعليقها لنحو أربعة أشهر بسبب "كوفيد-19".

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء وفاة 200 شخص بسبب الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في فبراير الماضي، وبذلك، أرتفع عدد الوفيات إلى 11931 شخصا، والعدد الإجمالي الرسمي للإصابات إلى 245688 شخصا.

المصدر: وكالات