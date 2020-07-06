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توتنهام يهزم ضيفه إيفرتون بـ"نيران صديقة"

الرياضة

توتنهام يهزم ضيفه إيفرتون بـ
Reuters
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اختتمت مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء يوم الاثنين، بفوز توتنهام هوتسبير على ضيفه إيفرتون بهدف وحيد.

وجاء هدف الفوز اليتيم لأصحاب الأرض بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب مايكل كين مدافع إيفرتون، في الدقيقة 24 خطأ في مرماه.

ورفع توتنهام رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 44 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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