رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد لماتيتش

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الاثنين، تمديد عقد متوسط ميدانه الصربي نيمانيا ماتيتش حتى العام 2023 بعد المفاوضات الناجحة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وقال يونايتد في بيان نشره عبر موقعه: "يسر مانشستر يونايتد إعلان تجديد التعاقد مع نيمانيا ماتيتش حتى يونيو 2023".

ومن جهته، قال ماتيتش البالغ 31 عاما: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه في مسيرتي والقيام بذلك مع يونايتد سيكون شرفا كبيرا".

وأضاف: "من المثير حقا أن تكون ضمن هذا الفريق، لدينا توازن جيد بين الشباب والخبرة، وهناك صداقة كبيرة بين اللاعبين. نحن نلعب بشكل جيد هذا الموسم. سنواصل القتال لإنهاء الموسم على أعلى مستوى ولكي نجعل جماهيرنا فخورة".

وكان ماتيتش، الذي استعاد مؤخرا مكانه في التشكيلة الأساسية لـ"الشياطين الحمر" ، انضم إلى يونايتد في 2017، وخاض 114 مباراة مع النادي، كما شارك في 48 مباراة دولية مع المنتخب الصربي.

المصدر: .manutd.com