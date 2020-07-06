رئيس الدوري الإسباني ينتقد ريال مدريد على تصرفه مع الحكام وتقنية "VAR"

انتقد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، طريقة استخدام تقنية الفيديو "VAR" في الليغا، حيث شدد على ضرورة تحسين استخدام التكنولوجيا.

وأعاد تيباس إلى الأذهان اتصالا أجراه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، برئيس الاتحاد الإسباني كرة القدم، لويس روبياليس، للحديث عن تقنية الفيديو المستخدمة في إدارة المباريات.

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وتحدث بيريز مع روبياليس لانتقاد حكام تقنية الفيديو بعد خسارة فريقه أمام ضيفه ريال سوسييداد بهدفين من دون رد، على ملعب الفريق الملكي "سانتياغو بيرنابيو"، خلال الموسم الماضي.

وكان تيباس قد أكد، في يناير الماضي، على أن قرارات حكام الفيديو "VAR" اختلفت تماما بعد تلك المكالمة.

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "يجب تحسين تقنية الفيديو، لا يمكن أن نغفل عن الجدل الدائر، هناك إخفاقات شديدة".

وأضاف "عندما يقوم فريق مهم في إسبانيا مثل ريال مدريد بإجراء مكالمة مع الاتحاد المحلي بعد 20 دقيقة من نهاية المباراة، فهذا ليس مناسبا لعالم التحكيم، ويتسبب في المزيد من التوتر بين الحكام".

واختتم "يجب أن نحاول جعل التحكيم أقل مشاركة في الجدل، ولكن الإعلان عن حديثنا مع رئيس ريال مدريد عن تقنية الفيديو لا يساعد بالطبع".

وشهدت الأسابيع الأخيرة من الدوري الإسباني، العديد من الحالات المثيرة للجدل، وانتقادات بشأن طريقة استخدام تقنية الفيديو "فار" في الليغا، وخاصة من قبل برشلونة الذي يعتبر أن التقنية تساعد ريال مدريد على تصدره للدوري، وتظلم بعض الأندية.

المصدر: وكالات