شاهد.. بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا للمرة الـ20 في تاريخه (فيديو وصور)

توج بايرن ميونخ بطلا لكأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والـ20 في تاريخه، بعد فوزه اليوم السبت في نهائي المسابقة على باير ليفركوزن بنتيجة 4-2.

وجاءت رباعية الفريق البافاري عن طريق النمساوي ديفيد ألابا وسيرجي جنابري والبولندي روبرت ليفاندوفسكي "ثنائية"، في الدقائق 16 و24 و59 و89، فيما سجل ثنائية ليفركوزن سفين بيندر وكاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقتين 63 و90+5.

The fans may not be there, but that won't change @FCBayernEN's celebrations. This title is for them 🙌#Berlin2020#B04FCBpic.twitter.com/lDl1iMT16Z — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020

🏆 1957

🏆 1966

🏆 1967

🏆 1969

🏆 1971

🏆 1982

🏆 1984

🏆 1986

🏆 1998

🏆 2000

🏆 2003

🏆 2005

🏆 2006

🏆 2008

🏆 2010

🏆 2013

🏆 2014

🏆 2016

🏆 2019

🏆 2020#20in2020@DFBPokal_ENpic.twitter.com/Jy2NZ0p2Qo — FC Bayern English (@FCBayernEN) July 4, 2020

وعزز الفريق البافاري سجله القياسي في المسابقة برفع غلته إلى 20 لقبا في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقبا عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند لقب واحد حققه عام 1993، علما بأنه خسر مباراتين نهائيتين سابقتين عامي 2002 و2009.

وأكد البايرن هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج بلقب "البوندسليغا" للمرة الثامنة على التوالي، بانتظار تكرار ثلاثية 2013 من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشيلسي الإنجليزي في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

A 20th goal of the season for @SergeGnabry and Bayern are well on top ⬆️#Berlin2020#B04FCB 0-2 pic.twitter.com/bZr57bDm3r — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) July 4, 2020

المصدر: وكلات