قطر والسعودية ضمن 5 ملفات مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء أن اتحادات الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان، أعربت عن اهتمامها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وأردف الاتحاد القاري أنه سيعمل مع الأعضاء لتقديم الوثائق اللازمة للترشح وسيعلن عن الدولة المضيفة في عام 2021.

وتستضيف الصين النسخة المقبلة في عام 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر مطلع أبريل الماضي تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الماضي 24 منتخبا للمرة الأولى، وأحرز المنتخب القطري اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب اليابان في المباراة النهائية (3-1).

Five Member Associations express interest to host 2027 AFC Asian Cup https://t.co/9a24or7NPB#AFC#AsianCup — sneimages (@sneimages1) July 1, 2020

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وبرغم إحرازها لقب كأس آسيا ثلاث مرات في 1984 و1988 و1996، لم تستضف السعودية النهائيات في تاريخها، على غرار الهند وأوزبكستان.

أما قطر، فاستضافت النهائيات مرتين في 1988 و2011، محرزة اللقب في النسخة الماضية في الإمارات.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي أحرزت اللقب مرتين على أرضها في 1968 و1976، علما بانها حققت ثلاثية متتالية بتتويجها ايضا في تايلاند عام 1972.

وعلى غرار جميع الأحداث الرياضية المحلية، القارية أو الدولية، تم تعليق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات 2023 ومونديال قطر 2022 بسبب "كوفيد-19".

المصدر: "أ ف ب"