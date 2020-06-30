يوفنتوس يقسو على جنوى بثلاثية في عقر داره (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا عريضا على مضيفه جنوى 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثلاثية "السيدة العجوز" كل من الأرجنتيني باولو ديبالا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي دوغلاس كوستا في الدقائق 50 و56 و73 على التوالي.

فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أندريا بينامونتي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

PALALALALALALAL LE MISSILE DE CRISTIANO RONALDO ! #GenoaJuve#GenoaJuventuspic.twitter.com/GDEiUSeNMd — Le Football en VOD IX (@LeFootballenVO7) June 30, 2020

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT