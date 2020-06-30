مصارع بوزن 145 كغ يقع ضحية "الاغتصاب" من قبل إمرأة (فيديو)

زعم المصارع الأمريكي في منظمة المصارعة الاستعراضية WWE كيث لي أنه وقع ضحية حادثة إغتصاب من قبل إمرأة التقاها في إحدى حانات الكاريوكي في ولاية تكساس.

ونشر بطل أمريكا الشمالية منشورا مطولا على "تويتر" ذكر فيه بالتفصيل حادثة، يعتقد أنها وقعت معه في وقت ما في عام 2016 أو2017، حول "سيدة شابة" تحرشت به.

Not out of spite.

Not because I want to cause anyone harm.

Not out of hate or anger.

I simply want you to know... #YouAreNotAlone

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I am #SpeakingOutpic.twitter.com/PKq2oxgIVD — Hopeful Lee (@RealKeithLee) June 23, 2020

وأشار لي، الذي انضم لمنظمة المصارعة الاستعراضية WWE في عام 2018، إلى أنه رفض اهتمام السيدة به أثناء وجوده في بار كاريوكي في مدينة دالاس، قبل أن يعرض عليها شراء مشروب لها كعرض سلام، وبدلا من ذلك اختارت المرأة شراء مشروب له.

وقال لي الذي يزن 145 كغ، في منشوره: "لسوء الحظ ... هنا أصبحت الأمور غامضة للغاية بالنسبة لي".

وتابع:"أتذكر فقط كيف استيقظت عاريا في غرفة في فندق، لا أعرف حتى ما إذا كانت غرفتي الخاصة، كنت مرتبكا وفي حالة ذعر، لقد كنت محظوظا لأن محفظتي وهاتفي كانا معي، لذلك توقفت عن الشرب بعد هذه الحادثة".

وأوضح لي أن سبب نشره للحادثة هو كي يوجه رسالة لجميع ضحايا سوء السلوك الجنسي، أنهم "ليسوا وحدهم وأن أي أحد يمكن أن يصبح ضحية".

ولقي منشور لي العديد من التعليقات التي وجهت إليه الانتقادات أو غير مصدقة لما رواه المصارع الضخم البلغ وزنه 145 كيلوغراما.

ليرد لي: "هل تبحثون عن التفاصيل؟ لقد تم تخديري واغتصابي، هذا ما يمكنني قوله، الهجوم هو الهجوم، مهما كان تسميته".

المصدر: forbes.com