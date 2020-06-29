شاهد.. لقطة ميسي مع الطاقم التدريبي لبرشلونة تثير جدلا واسعا

ما زالت المباراة التي تعثر فيها برشلونة أمام سيلتا فيغو (2-2) في الدوري الإسباني، السبت الماضي، تثير جدلا واسعا، لما صاحبها من أحداث سواء في غرف الملابس بعد اللقاء أو في أثنائه.

وتناقلت وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع، لقطات فيديو مثيرة من تلك المباراة التي فقد فيها برشلونة نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري، حيث ظهر قائد "البارسا"، ليونيل ميسي، غاضبا من إدير سارابيا، مساعد مدرب الفريق الكتالوني، كيكي سيتين.

ففي إحدى لحظات الاستراحة، التي يقف فيها اللاعبون لشرب الماء وتلقي التعليمات من المدربين، حاول سارابيا توجيه تعليمات لميسي، لكن الأخير لم يعر له أي اهتمام، حيث تجاهله وتفوه بكلمات غير مفهومة، أثارت استغراب مساعد مدرب برشلونة.

وكان مدرب برشلونة سيتين، قريبا من المشهد، لكنه لم يتدخل في الحوار بين مساعده وميسي، واكتفى بمراقبة الوضع.

هذا، وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نشرت أمس الأحد، تقريرا كشفت فيه، أن المدرب سيتين فقد ثقة العديد من اللاعبين، وأنهم يتجاهلونه عندما يتحدث معهم في غرفة تغيير الملابس وأثناء توقف المباريات لشرب الماء.

وبات موقف برشلونة صعبا في الدوري الإسباني، حيث لم يعد مصير التتويج باللقب بيده، ويبقى ذلك مرهونا بتعثر غريمه ريال مدريد، الذي يتصدر ترتيب "الليغا"، بفارق نقطتين عن "البارسا" قبل ست مراحل من نهاية المسابقة.

المصدرر: وكالات