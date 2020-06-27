شاهد.. لاعب يسجل هدفين رائعين في مباراة واحدة

قاد اللاعب الروسي يفغيني باشكيروف فريقه "زاغليبي لوبين" إلى الفوز على ضيفه "كورونا كيلتسي" (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن الجولة 33 من الدوري البولندي لكرة القدم.

وافتتح باشكيروف التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة العشرين، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء وضع الكرة في المقص الأيمن.

وأدرك اللاعب فورسيل بيتيري هدف التعادل للضيوف، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وعاد اللاعب الروسي في الشوط الثاني واقتنص هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة 67، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

وشارك يفغيني شيروكوف (28 عاما) منذ انضمامه إلى صفوف الفريق البولندي في فبراير الماضي، في 9 مباريات وسجل أول هدفين له، ودافع قبل ذلك عن ألوان ثلاثة أندية روسية، توم وكريليا سوفيتوف وروبين قازان.

ورفع "زاغليبي لوبين" رصيده بعد هذا الفوز إلى 44 نقطة، ويحتل المركز الثالث في الدوري، بينما يشغل "كورونا كيلتسي" المركز السابع برصيد 30 نقطة.

المصدر: وكالات