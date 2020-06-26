توتي "إمبراطور روما" يناشد محبيه البحث عن "ساعته الفاخرة" ويعد بمكافأة

ناشد نجم كرة القدم الإيطالية وقائد روما السابق، فرانشسيكو توتي، محبيه ومشجعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدته على البحث عن ساعة يده الشخصية الفاخرة التي فقدها، ووعد بمكافأة.

وكتب توتي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أصدقائي، لقد أضعت ساعتي التي كنت متعلقا بها كثيرا، والتي كانت معي طوال مسيرتي، أتوجه إليكم آملا أن تتمكنوا من إيجادها".

وتابع توتي الدولي الإيطالي السابق (43 عاما): "أعلم أنه يكاد يكون الأمر مستحيلا، ولكن المحاولة لا تكلف شيئا، إنها من طراز دايتونا من الفولاذ مع قالب أبيض، يوجد على السوار لوحان صغيران يحملان الحرف سي (كريستيان وشانيل) طفليه".

ونشر توتي الذي أمضى مسيرته الكروية بالكامل مع روما والذي يعتبر أسطورة حقيقية في العاصمة الإيطالية، رقم هاتف محمول للاتصال به في حالة وجود معلومات عن ساعته من ماركة "رولكس" الشهيرة.

ولم ينشر توتي المتوج بكأس العالم 2006 الرقم الخاص به، إلا أنه تعهد لمن يجدها: "سآتي شخصيا لأستلمها منه"، محفزا محبيه للبحث عنها.

المصدر: وكالات