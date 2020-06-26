شاهد.. كيف احتفل صلاح بتتويج ليفربول

احتفل النجم المصري محمد صلاح، بتتويج فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنشر صورة عبر حسابه في موقع "تويتر".

وظهر صلاح في الصورة التي نشرها اليوم الجمعة، رفقة بعض زملائه في ليفربول، وعلق عليها قائلا: "عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".

عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده.. pic.twitter.com/uEuqfwQfOW — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020

واستفاد ليفربول من خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي 1-2، أمس الخميس، لحساب الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي، ليضمن التتوويج مبكرا بلقب "البريمير ليغ"، وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وساهم صلاح بشكل كبير في تتويج ليفربول، بتسجيله 17 هدفا، وهو أفضل هدافي الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم.

المصدر: RT