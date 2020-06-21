نيوكاسل يوجه ضربة قوية لأحلام شيفيلد بالمشاركة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

وجه نيوكاسل يونايتد ضربة قوية لأحلام شيفيلد يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ30 من "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية نيوكاسل كل من الفرنسي آلان سانت-ماكسيمين والإسكتلندي مات ريتشي والبرازيلي جولينتون في الدقائق 55 و69 و78 على التوالي.

يذكر أن شيفيلد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد لاعبه الإيرلندي جون إيغان.

وفشل شيفيلد بالتالي في انتزاع المركز الخامس من مانشستر يونايتد بعدما تجمّد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، عزز نيوكاسل حظوظه في البقاء بدوري الأضواء بعد أن رفع رصيده الى 38 نقطة في المركز الـ12 على جدول رتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات