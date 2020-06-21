طلب غريب من نيمار وبرشلونة يرفض

كشفت "سبورت" كواليس عن محادثات قديمة بين نيمار نجم باريس سان جيرمان، وإدارة ناديه السابق برشلونة، حول قضية مكافأة التجديد التي تطالب النادي الكتالوني بالحصول على 43 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن نيمار اقترح أن يتنازل عن دعوته القضائية التي تقدم بها في وقت سابق ضد إدارة النادي و13 مليون يورو من قيمة المكافأة، بشرط العودة إلى برشلونة، على أن يمنحه النادي الـ30 مليون يورو المتبقية ضمن عقد مدته 4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة رفض عرض نيمار، لأنه كان متأكدا من فوزه بالقضية ضد اللاعب البرازيلي.

Neymar must pay 6.7 million euros — or $7.53 million — to Barcelona following the dismissal of his case against his former employer.

https://t.co/qYaxYxMm6I — Daily Tribune Sports (@TribuneSportsPh) June 21, 2020

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وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، قد قضت بعدم أحقية نيمار في الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير مع البارسا كاملة، بل وألزمت اللاعب البالغ 28 عاما بإعادة 6,7 مليون يورو إلى النادي الكتالوني.

وانتقل نيمار إلى النادي الفرنسي قادما من برشلونة، في صيف 2017، بعدما سدد مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع العملاق الكتالوني، حيث رفضت إدارة العملاق الكتالوني التفريط في خدماته، إلا أنه رحل دون موافقتها، مسجلا أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وخاض نيمار مع سان جيرمان حتى الآن 80 مباراة، أحرز خلالها 69 هدفا، وقدم لزملائه 39 تمريرة حاسمة، وتوج بـ7 بطولات: الدوري الفرنسي 3 مرات، وكأس فرنسا مرة واحدة، وكأس الرابطة الفرنسية مرة واحدة، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.

المصدر: tribune.net