رئيس نادي سوتشي: عادل رامي مخادع

كشف مالك نادي سوتشي الروسي بوريس روتينبيرغ سبب الخلاف مع اللاعب الدولي الفرنسي عادل رامي البالغ 34 عاما، والذي انضم إلى الفريق في فبراير الماضي.

وقال روتينبرغ خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "عادل رامي مخادع، أخفى عنا إصابة ركبته، وأبلغنا عندما كنا نتفق معه في تركيا بأنه جاهز للعب فورا".

Владелец "Сочи": Рами скрыл от нас травму, он обманщикhttps://t.co/vk6QYJCdytpic.twitter.com/sfTk3msOjw — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 20, 2020

يذكر أن نادي سوتشي تعاقد مع رامي في فبراير الماضي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري، ولكنه لم يلعب أي مباراة بقميص الفريق منذ ذلك الحين.

Агент Рами ответил владельцу "Сочи", обвинившему игрока во лжиhttps://t.co/FeBqHKn2dapic.twitter.com/mm5uOKPm4J — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 20, 2020

ورد روبين رويز وكيل اللاعب الفرنسي على مالك سوتشي، بأن عادل رامي أجرى الفحوص الطبية قبل التوقيع على العقود رسميا، ولو كان مصابا حينها كانت أثبتت الفحوص ذلك.

وأضاف رويز بأن موكله سيلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ولمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" بسبب عدم دفع نادي سوتشي لمستحقاته بحجة "الخداع" المزعومة.

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وسبق لرامي ذي الأصول المغربية، اللعب مع عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثل رامي المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوج معه بلقب بطولة كأس العالم الذي استضافتها روسيا عام 2018.

يذكر أن رامي عانى من مشاكل عديدة العام الماضي بدءا من انفصاله عن صديقته الممثلة العالمية ​باميلا أندرسون لاتهامها له بخيانتها، وصولا لفسخ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لعقده بعد تهربه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

المصدر: rsport.ria.ru