لأول مرة تركي آل الشيخ يتحدث عن مرضه

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، للمرة الأولى بشكل علني عن مرضه دون الكشف عن تفاصيله.

وقال آل الشيخ في تدوينة له على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك": "لا زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات".

ثم استدرك قائلا: "لكني لا زلت واقفا على قدمي ولن أدير ظهري له ولن أستسلم، ليس تشبثا بالحياة ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا".

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وسبق لآل الشيخ أن تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري في أواخر عام 2017 الماضي، لكن نادي القرن في إفريقيا قرر مؤخرا سحب المنصب الشرفي منه، بعد سلسلة من الخلافات الطويلة التي شهدتها العلاقة بين الطرفين منذ بدايتها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سافر عدة مرات إلى نيويورك في رحلة علاج طويلة خلال السنتين الأخيرتين، خضع خلالها لعمليات جراحية متعددة.

المصدر: "فيسبوك آل الشيخ"