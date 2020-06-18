ريال مدريد يعلن وفاة نجمه السابق (صورة)
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، وفاة أحد النجوم السابقين للنادي الملكي.
وقال ريال مدريد في بيانه: "يعرب رئيس نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة إيسيدرو برونيت، لاعب ريال مدريد في موسم 1957-1958، الذي فاز فيه بكأس أوروبا الثالثة والليغا، عن عمر يناهز 85 عاما".
وأضاف البيان:"يقدم ريال مدريد تعازيه لكل محبي إيسيدرو برونيت وعائلته وأصدقائه، ولجميع عشاق النادي".
⚫ بيان رسمي: وفاة إيسيدرو برونيت#ريال_مدريد— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 18, 2020
المصدر: وكالات