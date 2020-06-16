 
مباشر
عاجل
موسكو تسجل 48 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا

رغم استياء المتابعين لصلاح.. أفيخاي أدرعي يواصل تعليقاته بشأن الفرعون (صور)

الرياضة

رغم استياء المتابعين لصلاح.. أفيخاي أدرعي يواصل تعليقاته بشأن الفرعون (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o442

رغم استياء المتابعين، يواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي نشر تعليقاته بشأن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرى كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات أدرعي استفزازا لمشاعرهم.

وقد هنأ أدرعي اليوم الثلاثاء، صلاح، بعيد ميلاده الـ28، حيث نشر عبر حسابه في "تويتر" صورة لصلاح، وأرفقها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لأفضل لاعب عربي ومن الأفضل عالميا محمد_صلاح!! بتمنالك النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي المميز وأن تبقى مثل وقدوة لأجيال تحترم مبادئ الرياضة بعيدا عن آلة التحريض. ننتظرك في إسرائيل!".

واستخدم أدرعي في تغريدته، الصورة التي نشرها صلاح أمس الاثنين عبر حسابه في "إنستغرام"، ويظهر فيها مبتسما وهو يحمل كعكة مغطاة بالشوكولا، وسط بالونات ملونة على الأرض، وأرفقها "الفرعون" بالقول: "شكرا للجميع على التهاني والأمنيات بمناسبة عيد ميلادي".

وتلقى صلاح الذي ولد في الـ15 من يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، الكثير من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ28 من العديد من الرياضيين والفنانين، كما احتفى بعيد ميلاده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وناديه ليفربول.

إقرأ المزيد
مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا (فيديو وصور)
مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا (فيديو وصور)

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا