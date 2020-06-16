رغم استياء المتابعين لصلاح.. أفيخاي أدرعي يواصل تعليقاته بشأن الفرعون (صور)

رغم استياء المتابعين، يواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي نشر تعليقاته بشأن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

ويرى كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات أدرعي استفزازا لمشاعرهم.

وقد هنأ أدرعي اليوم الثلاثاء، صلاح، بعيد ميلاده الـ28، حيث نشر عبر حسابه في "تويتر" صورة لصلاح، وأرفقها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لأفضل لاعب عربي ومن الأفضل عالميا محمد_صلاح!! بتمنالك النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي المميز وأن تبقى مثل وقدوة لأجيال تحترم مبادئ الرياضة بعيدا عن آلة التحريض. ننتظرك في إسرائيل!".

عيد ميلاد سعيد لافضل لاعب عربي ومن الأفضل عالميًا #محمد_صلاح!! بتمنالك النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي المميز وان تبقى مثل وقدوة لأجيال تحترم مبادئ الرياضة بعيدًا عن آلة التحريض. ننتظرك في اسرائيل!@MoSalahpic.twitter.com/Ah9zNwww3Q — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 16, 2020

واستخدم أدرعي في تغريدته، الصورة التي نشرها صلاح أمس الاثنين عبر حسابه في "إنستغرام"، ويظهر فيها مبتسما وهو يحمل كعكة مغطاة بالشوكولا، وسط بالونات ملونة على الأرض، وأرفقها "الفرعون" بالقول: "شكرا للجميع على التهاني والأمنيات بمناسبة عيد ميلادي".

وتلقى صلاح الذي ولد في الـ15 من يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، الكثير من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الـ28 من العديد من الرياضيين والفنانين، كما احتفى بعيد ميلاده الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وناديه ليفربول.

🎂 عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق..

الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28 🥳

🎈كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق 🎉@MoSalah 🇪🇬👑 𝕿𝖍𝖊 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙𝖎𝖆𝖓 𝕶𝖎𝖓𝖌 pic.twitter.com/KhmsL93bBW — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) June 14, 2020

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ناصر حاتم

المصدر: RT