شاهد.. هدف بمقصية رائعة من حدود خط الجزاء

قاد المهاجم يفغيني شيكافكا فريقه دينامو مينسك إلى الفوز على ضيفه سلافيا موزير بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري البيلاروسي لكرة القدم.

وأحرز شيكافكا، البالغ من العمر 27 عاما، هدف الفوز الوحيد لفريقه، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة "مقصية" رائعة أرسل خلالها الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الخصم.

Shikavka scored a perfect goal against Slavia-Mozyr.

😍😍😍 pic.twitter.com/iXx45wVlUk — ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@BelFootFeder) June 13, 2020

ورفع دينامو مينسك رصيده إلى 19 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع في الدوري.

بينما توقف رصيد سلافيا موزير عند 15 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات