تعرف على ترتيب المنتخبات العالمية والعربية في تصنيف "فيفا" الجديد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف شهر مايو للمنتخبات، دون أن يشهد أي تغيير مقارنة بشهر أبريل، وذلك في ظل توقف الأنشطة الرياضية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل على الشكل التالي:

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- أوروغواي

6- كرواتيا

7-البرتغال

8- إسبانيا

9- الأرجنتين

10- كولومبيا.

- الخمسة الأوائل عربيا:

1- تونس - 27 عالميا

2- الجزائر - 35 عالميا

3- المغرب- 43 عالميا

4- مصر - 51 عالميا

5- قطر - 55 عالميا

- الخمسة الأوائل إفريقيا:

1- السنغال - 20 عالميا

2- تونس - 27 عالميا

3- نيجيريا- 31 عالميا

4- الجزائر - 35 عالميا

5- المغرب - 43 عالميا

- الخمسة الأوائل آسيويا:

1- اليابان- 28 عالميا

2- إيران - 33 عالميا

3- كوريا الجنوبية - 40 عالميا

4- أستراليا - 42 عالميا

5- قطر - 55 عالميا.

المصدر: "فيفا"