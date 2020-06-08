بطل العالم هيفيديس يرحل عن لوكوموتيف

قرر المدافع الألماني بينيديكت هوفيديس بطل مونديال 2014 في صفوف منتخب ألمانيا، عدم استكمال مسيرته الكروية مع ناديه لوكوموتيف موسكو لكرة القدم.

وقال نادي لوكوموتيف في بيان له: "المدافع بينيديكت هوفيديس يغادر لوكوموتيف. قرر هوفيديس البقاء في ألمانيا لأسباب عائلية. ولبى النادي رغبة اللاعب، وتم إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي".

وانضم بينيديكت هوفيديس (32 عاما) إلى صفوف لوكوموتيف في عام 2018، قادما من يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب على سبيل الإعارة من شالكه الألماني.

ودافع اللاعب اللاعب الألماني عن ألوان نادي العاصمة موسكو في 50 مباراة، وسجل خلالها أربعة أهداف، واحتل معه المركز الثاني في الدوري الروسي الممتاز، وتوج بكأس روسيا، إضافة إلى كأس السوبر.

المصدر: وكالة "إنترفاكس"