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ديست يفضل بايرن ميونخ على برشلونة

الرياضة

ديست يفضل بايرن ميونخ على برشلونة
Globallookpress
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أفادت مصادر مقربة من اللاعب الأمريكي سيرجينو ديست مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، بأنه يفضل الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بدلا من برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي، اليوم الاثنين، أن ديست غير متحمس لفكرة اللعب في صفوف برشلونة، لرغبته في التألق داخل الملاعب الألمانية مع بايرن.

وتبلغ القيمة السوقية للظهير الأيمن نحو 40 مليون يورو في الوقت الحالي.

كما رفض اللاعب الشاب أيضا التوقيع لصالح باريس سان جيرمان، لعدم اقتناعه بخيار اللعب في الدوري الفرنسي خلال السنوات القادمة.

المصدر: وكالات 

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