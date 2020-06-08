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ميسي يعود للتدريبات الجماعية لبرشلونة (صور)

الرياضة

ميسي يعود للتدريبات الجماعية لبرشلونة (صور)
fcbarcelona_br/Twitter.com
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شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين، في التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، بعد تعافيه من إصابة طفيفة عانى منها خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر"، صورا لتدريبات الفريق، التي ظهر فيها ميسي وهو يتمرن مع المجموعة بشكل طبيعي، وهو ما يعني أن مشاركته في مباراة مايوركا المقررة السبت المقبل لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني، أصبحت شبه محسومة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتدرب فيها ميسي على العشب منذ أيام، بعدما كان يتمرن في صالة الألعاب الرياضية في معزل عن بقية زملائه، بسبب معاناته من "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ الأيمن.

وقام ميسي بتدريب خاص الجمعة الماضي من أجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي الذي يستعيد نشاطه الخميس خلف أبواب موصدة بعد أن توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، قبل 11 جولة من ختام المسابقة.

المصدر: حساب برشلونة على "تويتر"

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