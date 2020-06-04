فيرنر على أعتاب ناد إنجليزي عريق

كشفت تقارير صحفية ألمانية الخميس، أن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني والبالغ 24 عاما، اقترب كثيرا من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "بليد" الألمانية، فإن فيرنر مستعد للموافقة على عقد مدته خمس سنوات مع تشيلسي بأجر قد يتخطى الـ10 ملايين يورو سنويا.

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ودخل نادي ليفربول في المفاوضات لضم فيرنر بسبب إعجاب الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" بقدراته، إلا أن الصحيفة الألمانية ذكرت أن ليفربول غير مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 60 مليون يورو.

يذكر أن فيرنر سجل 31 هدفا بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة خلال 30 مباراة مع لايبزيغ هذا الموسم في مختلف المسابقات.

المصدر: وكالات