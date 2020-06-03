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مارادونا يمدد عقده مع خيمناسيا لموسم إضافي

الرياضة

مارادونا يمدد عقده مع خيمناسيا لموسم إضافي
AFP ALEJANDRO PAGNI
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أعلن نادي خيمناسيا الأرجنتيني اليوم الأربعاء، أن مدربه دييغو مارادونا سيبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2020-2021 بعد أن وافق أسطورة كرة القدم الأرجنتيني على تمديد عقده مع النادي.

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وتولى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986، والذي يعتبره الكثيرون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، تدريب خيمناسيا في سبتمبر 2019 في محاولة للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ورغم تحسن نتائج خيمناسيا، لكن الفريق كان يتجه مرة أخرى للهبوط قبل إلغاء الموسم الكروي 2019-2020 في الأرجنتين في نيسان الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وإعلان الاتحاد الأرجنتيني للعبة تعليق الهبوط لينقذ فريق المدرب مارادونا ويبقيه في دوري الأضواء.

المصدر: رويترز

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