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لأول مرة.. لاعبو برشلونة يتدربون بشكل جماعي في زمن كورونا

الرياضة

لأول مرة.. لاعبو برشلونة يتدربون بشكل جماعي في زمن كورونا
Reuters ALBERT GEA
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عاد فريق برشلونة الإسباني بشكل كامل للتدريبات الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وذكر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني في "تويتر"، أن اعضاء الفريق بأكمله تواجدوا في ساحة تدريبات النادي، وتدربوا معا لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر. 

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ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على مايوركا في الـ13 من يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ28 من "الليغا".

وكان "البلوغرانا" قد بدأ تدريباته منذ فترة بتمارين فردية، قبل أن يبدأ تدريبات جماعية في مجموعات مصغرة، ليعود لاعبو الفريق للتدرب بشكل جماعي كامل اليوم لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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