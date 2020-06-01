 
مباشر

كلوب: تأثير صلاح ظاهرة لا تصدق

الرياضة

كلوب: تأثير صلاح ظاهرة لا تصدق
AFP PAUL ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o03n

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن ما قرأه حول تأثير محمد صلاح على العالم العربي شيء لا يصدق، قائلا أن قصة كفاحه في البداية أمر ملهم.

وفي حوار مع صحيفة "غارديان" البريطانية تحدث كلوب عن تجربة عمله مع العديد من اللاعبين الأفارقة خلال مسيرته التدريبية، وتعاطفه مع قصص اللاعبين الأفارقة، ورحلات كفاحهم من أجل الوصول للقمة، مستشهدا بثنائي الريدز، محمد صلاح، وساديو ماني.

إقرأ المزيد
المصري صلاح رابع نجوم كرة القدم أجرا في العالم خلال 2020
المصري صلاح رابع نجوم كرة القدم أجرا في العالم خلال 2020

وقال المدرب الألماني:"من الصعب إيجاد الكثير من قصص الكفاح في أوروبا، ربما في لندن، ولكن كل اللاعبين الأفارقة لديهم العديد من التجارب الخاصة جدا مع كرة القدم، مما يساهم في تحفيزهم بأقصى درجة ممكنة".

وتابع:" سنجد ذلك بوضوح في بداية ساديو ماني بالسنغال، ومحمد صلاح، الذي كان يقضي 4 ساعات ونصف يوميا في الطريق للتدريبات، هذه أشياء غير موجودة هنا(أوروبا)".

وتابع:"قرأت العديد من الأمثلة والمقالات عن هذا الشأن، منها تأثير محمد صلاح على العالم العربي، إنه أمر لا يصدق، سعيد جدا بالعمل مع اللاعبين الأفارقة، ولكن عندما تأتي كأس الأمم يأتي الإحباط لغيابهم".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا