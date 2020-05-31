ريال مدريد مهدد بـ"ميركاتو صفري" وبرشلونة يخطط لضم 3 نجوم

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد بات مهددا بدفع ثمن غال لأزمة فيروس كورونا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوردت الصحيفة، أن الفريق الملكي، تأثر بتوقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، كما أن اللعب دون جمهور سيؤدي لمزيد من تراجع الإيرادات، وهو ما يعني أن الفريق يعيش أزمة مالية.

وأوضحت أن الريال، بات مهددا بالانتقال إلى الموسم المقبل دون إبرام أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي القادم، مشيرة إلى أن الإدارة تبحث عن حل للأزمة، وتدرس مدى إمكانية التقليل من الخسائر من خلال خفض رواتب اللاعبين والمديرين.

وأكدت "ماركا"، أن إدارة ريال مدريد كانت تراقب عدة لاعبين، أبرزهم النرويجي إيرلينغ هالاند، والفرنسي إدواردو كامافينغا، لكن الثنائي قد يستمر مع فريقيهما بوروسيا دورتموند، ورين لموسم إضافي.

وسيحاول الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، التركيز على بيع اللاعبين خصوصا أن لائحته ستضم حوالي 40 لاعبا بعد عودة المعارين.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أن الغريم برشلونة، وعلى عكس الريال، يخطط لإبرام ثلاث صفقات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والبوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، والأرجنتيني لوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

المصدر: وكالات