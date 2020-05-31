مباريات الدوري الإيطالي ستقام بشكل يومي

من المقرر أن تقام المباريات المتبقية من الموسم الحالي في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو"، بشكل يومي، حسبما أفادت به صحيفة "Corriere dello Sport".

وذكر المصدر، أن المباريات ستقام على النحو التالي: مباراة واحدة يومي الاثنين والجمعة، ومباراتان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وثلاث مباريات في عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد).

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري الإيطالي أوصت قادة "الكالتشيو" بإجراء المباريات في الفترة الصباحية، بسبب الحرارة المرتفعة في شهري يونيو ويوليو.

وكانت الحكومة الإيطالية، سمحت قبل أيام، باستئناف مباريات الدوري المحلي "الكالتشيو" لهذا الموسم، بداية من يوم 20 يونيو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، ترتيب الدوري الإيطالي حاليا برصيد 63 نقطة، بعد الجولة 26، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه لاتسيو.

المصدر: "Corriere dello Sport"