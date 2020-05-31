سطو مسلح على منزل محرز نجم مانشستر سيتي

تعرض منزل الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي والذي يقع في مدينة مانشستر بشمال غربي إنجلترا للسرقة، بعد أسابيع قليلة من واقعة سرقة منزل ديلي آلي، نجم توتنهام.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن منزل محرز تعرض لسطو مسلح، أدى إلى سرقة 3 ساعات فاخرة، كان يمتلكها الدولي الجزائري.



وأوضحت الصحيفة، أن محرز قد تعقب اللصوص بعناية، قبل أن يتسللوا إلى بيته ويقوموا بأخذ الساعات الثلاث، والتي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني.

Man City’s Riyad Mahrez had £500,000 raid on his penthouse - with three luxury watches stolen https://t.co/JuXrayQ5F9pic.twitter.com/dxF20y7Tya — The Sun (@TheSun) May 30, 2020

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وأضافت: "ساعة (ريتشارد ميلي)، هي الأكثر قيمة بينها، وقدرت بنحو 230 ألف جنيه استرليني، وهي مشهورة بأحجارها الكريمة ومصنوعة من نفس المواد المخصصة لمكوكات الفضاء وسيارات الفورمولا1 ، بينما كانت الساعتان الأخريان عبارة عن "رولكس دايتونا" بقيمة 40 ألف إسترليني، وأخرى بقيمة 35 ألف إسترليني".



وتابعت: "بالإضافة لسرقة الساعات، فقد تم الاستيلاء على أكثر من 50 ألف إسترليني، وقمصان كرة قدم خاصة بمحرز تتجاوز قيمتها 150 ألف إسترليني".



ونقلت الصحيفة تصريحات متحدث باسم الشرطة في مدينة مانشستر عن هذه القضية، حيث قال: "في حوالي الساعة الخامسة من يوم الجمعة 24 إبريل، أفاد استدعاء للشرطة بأن أربع شقق منفصلة تعرضت للسطو في وسط المدينة".

ولا تعد تلك حادثة السرقة الأولى التي يتعرض لها لاعب من الدوري الإنجليزي، وإنما حدث ذلك مع ديلي آلي الذي تعرض للسرقة، وتم التعدي على أخيه في منزل نجم توتنهام.

المصدر: "ذا صن"