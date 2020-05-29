شاهد.. هدف رائع من مسافة بعيدة

عادت عجلة الدوري الدنماركي لكرة القدم إلى الدوران من جديد، بمواجهة فريق أوروس وضيفه ريندرز (1-1)، أمس الخميس، وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين، بسبب جائحة كورونا.

وتقدم الضيوف بهدف رائع أحرزه لاعبهم سيمون بيسينجر، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من فوق حارس المرمى، من مسافة بعيدة نحو 40 مترا.

Simon Piesinger, do Randers 🇩🇰, fez esse golaço hoje na volta do Dinamarquês. Foi no 1-1 com o AGF



pic.twitter.com/92buomrNkq — Matheus Schenk (@matheuschenk) May 29, 2020

وأنقذ المهاجم باتريك مورتينسن أصحاب الأرض من الهزيمة، بهدف قاتل سجله في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الوقت الضائع.

ورفع أوروس رصيده إلى 41 نقطة ويحتل المركز الثالث، بعد الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

بينما يشغل ريندرز المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

المصدر: وكالات