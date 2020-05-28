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وفاة والد مدرب أستون فيلا بفيروس كورونا

الرياضة

وفاة والد مدرب أستون فيلا بفيروس كورونا
AVFCOfficial/Twitter.com
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قال نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأربعاء، إن والد مدربه دين سميث، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف النادي في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "عائلة أستون فيلا يحزنها إعلان أن رون سميث... توفي عن عمر ناهز 79 عاما".

وتابع البيان: "رون الذي كان يعيش في دار رعاية بعد إصابته بمرض الخرف قبل ستة أعوام، أصيب بفيروس كورونا منذ أربعة أسابيع، وبعد فترة قصيرة في المستشفى، توفي بحضور عائلته".

وسجلت المملكة المتحدة 267 ألف إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 37460 شخصا.

وفي الشهر الماضي، توفيت والدة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن عمر 82 عاما في برشلونة، بعد إصابتها بالفيروس التاجي.

المصدر: رويترز

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