إصابات جديدة بكورونا في الدوري الروسي لكرة القدم (صور)

Доброе утро наши друзья❤️ Спасибо вам за колоссальную поддержку🙏🏻 Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼‍♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка ( младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится! 🙏🏻