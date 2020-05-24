إصابات جديدة بكورونا في الدوري الروسي لكرة القدم (صور)
أسفرت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي تجريها الأندية الروسية تمهيدا لاستئناف الدوري الكروي في الـ21 من يونيو المقبل، عن الكشف عن حالات جديدة للإصابة بالفيروس.
وأعلن نادي سبارتاك موسكو وجود حالتين إيجابيتين لاختبارات الكشف عن كورونا، تعودان للاعبي الوسط زيليمخان باكاييف، ورومان زوبنين الذي جاء اختبار PCR سلبي لديه ما يعني أن جسمه كون أجساما مضادة.
Красно-белые собрались на клубной базе, где ближайшие недели будут жить и готовиться к возобновлению сезона— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 23, 2020
В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух игроков
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كما أعلن نادي أورال عن حالة إيجابية واحدة تعود لمهاجمه بافل بوغريبنياك البالغ 36 عاما الذي تبين لاحقا أن جميع أفراد عائلته مصابون بالفيروس (زوجته وأولاده الثلاثة).
❗️Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19— ФК Урал (@FCURAL) May 22, 2020
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Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат.
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ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/chS6luUBxDpic.twitter.com/yQY4zjcVU4
وطمأنت زوجة بوغريبنياك متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه حوالي مليوني شخص، بأن وضع زوجها مستقر، ويتلقى العناية اللازمة في المشفى، فيما تتواجد مع أطفالها الثلاثة في العزل المنزلي ويعانون من آثار بسيطة للإصابة.
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Доброе утро наши друзья❤️ Спасибо вам за колоссальную поддержку🙏🏻 Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка ( младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится! 🙏🏻
وكان نادي دينامو موسكو قد أعلن إصابة مدافعه رومان يفغينيف، ومدرب حراس المرمى دميتري إيزوتوف بفيروس كورونا المستجد.
وسبق لنادي روبين قازان الروسي الإعلان عن إصابة مدافعه قسطنطين بلييف، ونادي لوكوموتيف موسكو إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.
ووفقا لقرار اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم الروسي، سيستأنف الدوري الممتاز المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، في الـ21 من يونيو، المقبل مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
المصدر: rsport.ria.ru