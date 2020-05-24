إصابات جديدة بكورونا في الدوري الروسي لكرة القدم (صور)

أسفرت اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي تجريها الأندية الروسية تمهيدا لاستئناف الدوري الكروي في الـ21 من يونيو المقبل، عن الكشف عن حالات جديدة للإصابة بالفيروس.

وأعلن نادي سبارتاك موسكو وجود حالتين إيجابيتين لاختبارات الكشف عن كورونا، تعودان للاعبي الوسط زيليمخان باكاييف، ورومان زوبنين الذي جاء اختبار PCR سلبي لديه ما يعني أن جسمه كون أجساما مضادة.

Красно-белые собрались на клубной базе, где ближайшие недели будут жить и готовиться к возобновлению сезона



В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала прошли тестирование на COVID-19. Результаты показали отклонения от нормы у двух игроков



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كما أعلن نادي أورال عن حالة إيجابية واحدة تعود لمهاجمه بافل بوغريبنياك البالغ 36 عاما الذي تبين لاحقا أن جميع أفراد عائلته مصابون بالفيروس (زوجته وأولاده الثلاثة).

❗️Павел Погребняк сдал положительный тест на COVID-19

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Тесты остальных представителей клуба дали отрицательный результат.

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ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/chS6luUBxDpic.twitter.com/yQY4zjcVU4 — ФК Урал (@FCURAL) May 22, 2020

وطمأنت زوجة بوغريبنياك متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" الذي يتابعه حوالي مليوني شخص، بأن وضع زوجها مستقر، ويتلقى العناية اللازمة في المشفى، فيما تتواجد مع أطفالها الثلاثة في العزل المنزلي ويعانون من آثار بسيطة للإصابة.

وكان نادي دينامو موسكو قد أعلن إصابة مدافعه رومان يفغينيف، ومدرب حراس المرمى دميتري إيزوتوف بفيروس كورونا المستجد.

وسبق لنادي روبين قازان الروسي الإعلان عن إصابة مدافعه قسطنطين بلييف، ونادي لوكوموتيف موسكو إصابة مهاجمه البيروفي جيفرسون فارفان بالفيروس.

ووفقا لقرار اللجنة التنفيذية باتحاد كرة القدم الروسي، سيستأنف الدوري الممتاز المعلق منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، في الـ21 من يونيو، المقبل مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر: rsport.ria.ru