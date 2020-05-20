شاهد.. صلاح وزملاؤه يجرون الحصة التدريبية الأولى منذ أكثر من شهرين (فيديو وصور)
أجرى لاعبو ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، في مقر تدريبات الفريق في "ميلوود" التمارين الجماعية الأولى بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
Oh hello, @MoSalah 😍👋— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
Another small group session underway 💪 pic.twitter.com/z0LfcfTB1m
ونشر "الريدز" عبر حسابه الرسمي فيديوهات وصورا لبعض نجومه توثق لحظة حضورهم لمركز التدريبات وبعضا من تدريباتهم على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.
الأسد السنغالي سوبر ساديو ماني في ميلوود! 😍🦁⚡️ pic.twitter.com/vh26RbcVwT— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) May 20, 2020
Smiles all round 😀❤️— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
...and some new hairstyles 😁 pic.twitter.com/8xbOusN5jw
𝗧𝗵𝗶𝘀...@Alissonbecker in training 🤩🧤 pic.twitter.com/fyh69DhT0C— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
We've missed this 😍@GWijnaldum 👌 pic.twitter.com/H6PcEKdtTC— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
Morning, Reds 👋— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
The boss and Pep are back at Melwood 😃 pic.twitter.com/xHvl8LeF9L
👍 Yes, @VirgilvDijk 👍 pic.twitter.com/Qp5Gnz5E7z— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
Great to see the lads back at Melwood, with social distancing in play 🔴🙌— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020
The full gallery from session one ⤵️
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد أعلنت أمس الأول، السماح للأندية بحصص تدريبية مكونة من "مجموعات صغيرة" بدءا من أمس الثلاثاء.
وجاء قرار رابطة "البريميرليغ" بعد تصويت بالإجماع على استئناف التدريبات خلال اجتماع عن بعد عبر الفيديو ضم أندية الدوري الممتاز العشرين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف مباريات "البريميرليغ" في يونيو المقبل بعد اجتماع أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني مع مسؤولي كرة القدم، ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة.
المصدر: وكالات