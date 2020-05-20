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شاهد.. صلاح وزملاؤه يجرون الحصة التدريبية الأولى منذ أكثر من شهرين (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. صلاح وزملاؤه يجرون الحصة التدريبية الأولى منذ أكثر من شهرين (فيديو وصور)
AFP
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أجرى لاعبو ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء، في مقر تدريبات الفريق في "ميلوود" التمارين الجماعية الأولى بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر "الريدز" عبر حسابه الرسمي فيديوهات وصورا لبعض نجومه توثق لحظة حضورهم لمركز التدريبات وبعضا من تدريباتهم على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد أعلنت أمس الأول، السماح للأندية بحصص تدريبية مكونة من "مجموعات صغيرة" بدءا من أمس الثلاثاء.

وجاء قرار رابطة "البريميرليغ" بعد تصويت بالإجماع على استئناف التدريبات خلال اجتماع عن بعد عبر الفيديو ضم أندية الدوري الممتاز العشرين.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لاستئناف مباريات "البريميرليغ" في يونيو المقبل بعد اجتماع أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني مع مسؤولي كرة القدم، ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة.

المصدر: وكالات

 

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