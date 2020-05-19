توتي يكشف سبب رفضه الانتقال لريال مدريد

تحدث أسطورة نادي روما ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، فرانشيسكو توتي، عن تلقيه عرضا مغريا للانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، في العام 2004.

وقال توتي لصحيفة "ليبرو" الإيطالية: "كنت قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد عام 2004، قدموا لي كل شيء باستثناء الرقم 10 (الذي كان يرتديه حينها البرتغالي لويس فيغو)، وشارة العمادة، نظرا لوجود راؤول غونزاليس، الذي كان رمزا للنادي.. حينها أي لاعب ينضم للريال يجب أن يتقاضى أقل من راؤول".

وتابع صاحب الـ43 عاما: "لكنهم عرضوا علي المال الذي كنت أريده. لقد فكرت كثيرا، وحتى زوجتي شجعتني على الانتقال. لكنني قمت باختيار القلب (البقاء في روما)، فكرت في عائلتي، وأصدقائي، وعشاق روما".

واختتم بطل العالم مع منتخب إيطاليا في ألمانيا عام 2006 حديثه قائلا: "الكثير من اللاعبين انضموا لريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، لكنني أردت أن أكون مختلفا".

ولم يرتد توتي قميصا آخر غير قميص نادي روما، الذي خاض معه 785 مباراة في جميع المسابقات، وسجل له 307 أهداف، وتوج توتي مع "ذئاب روما" بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2000/2001، كما حصد لقب الكأس الإيطالية في مناسبتين.

وكان توتي، المشهور بلقب "ملك روما"، أعلن اعتزاله كرة القدم في العام 2017، وذلك بعد مسيرة حافلة في الملاعب دامت 25 عاما.

المصدر:sportbox.ru