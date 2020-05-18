ليفركوزن يقسو على بريمن برباعية في "البوندسليغا" (فيديو)
حقق باير ليفركوزن فوزا عريضا على مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام الجولة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".
وتناوب على تسجيل رباعية الضيوف كل من كاي هافيرتز "هدفين" وميتشيل فايزر وكريم ديميرباي في الدقائق 28 و33 و61 و78 على الترتيب، فيما سجل هدف بريمن الوحيد التشيكي تيودور جيبر سيلاسي في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.
⚫️❤️ FINAL ❤️⚫️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 18, 2020
⚽️ 04 goals
✅ 3 points
You love to see it. #SVWB04 | 1-4 pic.twitter.com/OU9n72BAFw
وبهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يشغله لايبزيغ، فيما توقف رصيد بريمن عند 18 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول الترتيب.
.@Bundesliga_EN | @werderbremen_en 0-1 @bayer04_en | GOLO— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 18, 2020
ESTÁ FEITO O PRIMEIRO! Cabeceamento do menino Havertz la para dentro 🔥 #BundesligaElevenpic.twitter.com/v29Q8IguQc
.@Bundesliga_EN | @werderbremen_en 1-1 @bayer04_en | GOLO— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 18, 2020
Olha o empate! O Bayer nem teve tempo para festejar Fire #BundesligaElevenpic.twitter.com/vjFM8Vvp9Z
.@Bundesliga_EN | @werderbremen_en 1-2 @bayer04_en | GOLO— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 18, 2020
KAI HAVERTZ A BISAR! Mas que jogo 🔥 #BundesligaElevenpic.twitter.com/CURNciOS7T
.@Bundesliga_EN | @werderbremen_en 1-3 @bayer04_en | GOLO— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 18, 2020
Mais uma assistência para Diaby e está feito o terceiro 🔥 #BundesligaElevenpic.twitter.com/nPvLGjaB4d
.@Bundesliga_EN | @werderbremen_en 1-4 @bayer04_en | GOLO— Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) May 18, 2020
Golaço! Olha a goleada🔥 #BundesligaElevenpic.twitter.com/tYdW5D4eyV
يذكر أن الفريقان خاضا أول مباراة لهما منذ توقف الدوري المحلي في منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
المصدر: RT