"الكاف" يؤكد على إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في موعدها

أكد السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، المغربي عبد المنعم باه، أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ستقام في موعدها، مطلع العام المقبل.

وأوضح باه، أن السبب الوحيد الذي قد يدفع "الكاف" لتأجيل البطولة، هو استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف باه في تصريحات نقلتها وكالة "إفريقيا ميديا فوتبول": "لا تزال أمامنا أربع جولات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في الكاميرون، ويمكننا أن نلعب مباراتين في كل شهر، وهو ما يمنحنا أربعة أشهر تحت تصرفنا (يونيو، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر)".

وأردف:"إذا تمكنا من خوض الجولتين الثالثة والرابعة في يونيو فسيكون ذلك أفضل، وإذا لم نستطع، فسنحاول إقامتها في سبتمبر أو أكتوبر على أساس أن نلعب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات في نوفمبر المقبل".

واستبعد باه، إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في صيف العام المقبل قائلا: "لا يمكن إقامة البطولة في فصل الصيف مثل النسخة الماضية (في مصر)، نظرا للظروف المناخية في الكاميرون".

وكان "الكاف"، قرر مطلع العام الحالي، إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في شتاء العام المقبل بدلا من فصل الصيف، على تنطلق المنافسات يوم 9 يناير 2021، وتنتهي يوم 6 فبراير من نفس العام.

تجدر الإشارة إلى أن جميع البطولات القارية وجل الدوريات في إفريقيا متوقفة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات