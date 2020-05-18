الحنين يجعل حذاء مايكل جوردان الأغلى في التاريخ

بات حذاء أسطورة كرة السلة المعتزل، مايكل جوردان، الأغلى في التاريخ، بعد بيعه في مزاد علني، عقب النجاح الهائل للسلسلة الوثائقية "الرقصة الأخيرة" التي تلقي الضوء على مسيرة الرياضي.

وساهم نجاح السلسة الوثائقية إلى تعزيز مبيعات التذكارات الخاصة بأسطورة كرة السلة الأمريكية، وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

وبات الحذاء الرياضي "إير جوردان 1" الذي انتعله جوردان، الأغلى في التاريخ، بعد أن بيع الأحد في مزاد علني في دار سوثبير بقيمة قياسية بلغت 560 ألف دولار.

وحطم الحذاء من طراز "إير جوردان 1" الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985 والموقع من قبل نجم شيكاغو بولز السابق، حطم الرقم القياسي لحذاء "نايكي مون" والبالغ 437,5 ألف دولار، والمسجل العام الماضي في مزاد لسوثبيز أيضا ويعود تصميمه إلى السبعينات.

ويعتبر حذاء "إير جوردان 1" أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصا لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في الـNBA حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوج بلقب الدوري في ست مناسبات.

A pair of Michael Jordan's game-worn shoes from 1985 sold for more than three times the estimated auction price on Sunday, breaking the world auction record for sneak…​ https://t.co/J71HLXlOYT — WHNT News 19 (@whnt) May 18, 2020

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وزادت السلسلة الوثائقية أيضا من مبيعات التذكارات الخاصة بشيكاغو بولز، لاسيما فريق التسعينات الذي ضم أسماء مثل جوردان وسكوتي بيبن ودينيس رودمان بإشراف المدرب المخضرم فيل جاكسون، ويعد من أفضل الفرق في تاريخ الـNBA.

وبحسب الموقع الالكتروني المخصص للبضائع الرياضية "فاناتيكس"، ارتفعت مبيعات الهدايا التذكارية التي تحمل العلامة التجارية لشيكاغو بولز بنسبة 400 % في مايو، مقارنة مع العام الماضي.

واعتزل جوردان اللعب بعد اللقب السادس مع شيكاغو في 1998، قبل أن يعود لخوض موسمين مع واشنطن ويزاردز، ويعتزل نهائيا عام 2003.

المصدر: "أ ف ب"