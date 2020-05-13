السومة يكشف عن أكثر اللحظات صعوبة في مسيرته

أكد مهاجم الأهلي ومنتخب سوريا عمر السومة، أن خروج منتخب بلاده من دور المجموعات في نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، كان الأصعب في مسيرته الكروية.

وقال السومة في تصريحات لقناة سما السورية، اليوم الأربعاء: "خروج المنتخب من كأس آسيا العام 2019 من أكثر اللحظات صعوبة في مسيرتي، خاصة مع تضاعف الآمال التي كانت معقودة علي وعلى بقية اللاعبين".

وأضاف مهاجم الأهلي أنه لا يمكن نسيان ذلك الحدث، بسبب ما تعرض له المنتخب واللاعبين من انتقادات كبيرة تضاف إلى النتائج السلبية التي حققها الفريق، محملا الفريق المسؤولية بالكامل.

يذكر أن المنتخب السوري خرج من الدور الأول لكأس آسيا 2019، بعد أن استهله مشواره بتعادل لبي مع منتخب فلسطين، ومن ثم تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام كل من منتخبي الأردن (0-2) وأستراليا (2-3)، وتذيل قائمة المجموعة الثانية بنقطة يتيمة.

المصدر: وكالات